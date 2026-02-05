Portarul originar din Sighetu Marmației, Răzvan Began, vine la CS Minaur Baia Mare cu experiență importantă la nivel de seniori, evoluând de-a lungul carierei pentru cluburi precum CFR Cluj, Sepsi OSK, FC Botoșani, Dinamo București, Hermannstadt, Foresta Suceava, Dunărea Călărași și Gloria Bistrița.

A bifat prezențe în Liga 1 și Liga 2, iar alături de Sepsi OSK a cucerit Cupa României și Supercupa României, demonstrând siguranță, constanță și experiență între buturi.