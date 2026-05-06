În fiecare an, în data de 5 mai, se marchează Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, un prilej simplu, dar esențial, de a ne reaminti cât de mult contează un gest aparent banal: spălatul corect pe mâini. Pentru a marca această zi, specialiștii Serviciului Logistică Medicală Comunitară, din cadrul Direcției de Asistență Socială, au pregătit pentru copiii din Ferneziu o experiență inedită: experimentul „Microbii invizibili”.

Așadar, copiii au fost invitați să învețe despre igienă nu prin reguli stricte, ci prin joc și interacțiune. Zâmbetele și energia lor au transformat activitatea într-un moment interactiv, în care fiecare întrebare a fost încurajată și fiecare răspuns a devenit o mică victorie în drumul spre obiceiuri sănătoase.

Unul dintre cele mai captivante momente ale zilei a fost demonstrația de spălare corectă a mâinilor. Magia a continuat cu experimentul „Microbii invizibili”, o activitate care a stârnit uimire și fascinație. Copiii au înțeles că ceea ce nu se vede poate avea un impact real asupra sănătății lor. Descoperirea „microbilor” i-a făcut să privească spălatul pe mâini ca pe un gest de protecție și grijă față de ei înșiși și față de cei din jur.

Pentru că, la finalul zilei, fiecare mânuță spălată corect înseamnă o lume puțin mai sigură.