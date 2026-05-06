Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara UE.

Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microcip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil.

Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microcipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 12 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile, pentru ca imunizarea să devină eficientă.

În cazul deplasărilor din afara Uniunii Europene, în funcție de țara de proveniență, poate fi necesar și un test de titrare a anticorpilor antirabici.

Pentru câini, unele state impun cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația este Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multilocularis cu cel puțin 24 de ore și cel mult 120 de ore înainte de intrare. Tratamentul trebuie consemnat în documentele oficiale ale animalului.

Pașaportul european pentru animale de companie este un document standardizat la nivelul Uniunii Europene și reprezintă principalul act necesar pentru deplasările între statele membre. Acesta este emis exclusiv pentru câini, pisici și dihori, în cazul proprietarilor care au reședința într-un stat din UE.

Dacă deplasarea către un stat din Uniunea Europeană sau către Irlanda de Nord se face din Andorra, Elveția, Insulele Feroe, Gibraltar, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino sau Vatican, animalul poate intra în UE în baza unui pașaport emis de autoritățile competente din aceste state sau teritorii.

Certificatul UE de sănătate este documentul obligatoriu pentru introducerea unui animal de companie în Uniunea Europeană dintr-o țară sau teritoriu din afara spațiului comunitar. Acesta este emis după un model standard european și include informații despre identitatea animalului, starea de sănătate și vaccinarea antirabică.

Documentul trebuie eliberat de un medic veterinar oficial din țara de plecare cu cel mult 10 zile înainte de intrarea în UE.

În general, animalele de companie provenite din afara Uniunii Europene pot intra pe teritoriul UE doar prin puncte de intrare desemnate de statul membru de destinație. La sosire, autoritățile competente verifică documentele și identitatea animalului.

Dacă nu sunt respectate cerințele prevăzute de legislația sanitar-veterinară europeană, autoritățile pot dispune măsuri precum plasarea animalului în carantină sau returnarea acestuia în țara de origine. În cazuri extreme și ca ultimă soluție, pot fi aplicate și măsuri finale (animalul poate fi eutanasiat), în funcție de evaluarea autorităților competente.