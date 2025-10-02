Vino sâmbătă, 4 octombrie, cu toate aparatele electrice de care vrei să scapi la punctele de colectare din Baia Mare și te alături campaniei organizate pentru tine cu ocazia Zilei Deșeului Electric:

În parcul RFN

Pe platoul din fața Casei de Cultură

Intersecția Bdul. Republicii cu str. Lupului

Dacă sunt prea mari și prea voluminoase ai la dispoziție și Serviciul de Colectare de la domiciliu / birou. Programează-te: 0744 781 781 (luni–vineri, 9:00–17:00) sau Tel Verde 0800 444 800 sau

Comandă online 24/7: thegreenproject.ro/comanda sau colecteaza.ro

Campania este organizată de Municipiul Baia Mare și operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive și a partenerilor locali: Garda de Mediu Maramureș, Direcția Județeană de Mediu Maramureș, ADI Deșeuri Maramureș, Camera de Comerț și Industrie Maramureș.