Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a început recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, sesiunea septembrie-decembrie 2025.

Cererile de înscriere se depun exclusiv online, până la data de 17 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, la adresa de e-mail resurseumane@mm.politiaromana.ro.

După confirmarea înscrierii, candidații trebuie să depună dosarul de recrutare până la data de 3 noiembrie 2025 inclusiv, în zilele lucrătoare, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 37.

Toate informațiile legate de oferta educațională, condiţiile de recrutare și documente necesare înscrierii se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, accesând link-ulwww.mm.politiaromana.ro/cariera/admitere.

Etapele concursului includ evaluarea psihologică, evaluarea performanțelor fizice, proba de evaluare a cunoștințelor și examinarea medicală.