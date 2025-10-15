TÂRGU LĂPUȘ – Duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 18:30, Casa de Cultură „Vasile Grigore Latiș” din Târgu Lăpuș va găzdui un eveniment cultural de excepție în cadrul Zilelor filmului de patrimoniu în Maramureș.

Publicul este invitat la proiecția specială a filmului documentar „De la doină la rembetiko”, realizat de Cristian Radu Nema și Mimis Ravanis, pe baza unui concept și scenariu semnat de Bianca Béatrice Michi. Filmul explorează punțile culturale și emoționale dintre tradiția muzicală românească și cea grecească, avându-l ca participant pe Nicu Alifantis.

La eveniment va fi prezentă și interpreta de muzică tradițională Maria Căsandra Hauși, invitată specială a serii.

Tot în cadrul manifestării va fi vernisată expoziția virtuală „O prietenie dincolo de anotimpuri”, semnată de Mihai Bandac și Dumitru Fărcaș – un omagiu adus prieteniei, artei și dialogului intercultural.

Evenimentul este organizat de Asociația Culturală CRN, sub înaltul patronaj al Ambasadei Greciei la București, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, Primăriei Orașului Târgu Lăpuș și al Institutului Național al Patrimoniului.