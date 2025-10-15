Primăria municipiului Sighetu Marmației se alătură proiectului „Mame cu brațele goale”, care organizează, pentru al doilea an consecutiv, o campanie națională de conștientizare cu ocazia Zilei Părinților de Îngeri, marcată anual pe 15 octombrie, conform Legii nr. 186/2024.

Astfel, clădirea primăriei va fi iluminată în culorile roz și bleu, în seara de 15 octombrie.

Începând cu anul 2024 România s-a alăturat țărilor care susțin familiile ale căror vieți sunt profund marcate de pierderea unui copil. Astfel în data de 12 iunie 2024 a fost adoptată Legea nr. 186/2024 care instituie ziua de 15 octombrie: „Ziua națională de comemorare a copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani”, intitulată „Ziua părinților de îngeri”.