O companie cu activitate de peste trei decenii din localitatea Surduc, specializată în prelucrarea lemnului, și-a încetat activitatea, declanșând prima concediere colectivă din acest an la nivelul județului Sălaj. Toți cei 73 de angajați au fost disponibilizați, în urma unui proces desfășurat etapizat.

Situația a fost analizată miercuri în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social organizate la Instituția Prefectului. Potrivit directorului Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, Daniel Opre, concedierile au avut loc în mai multe etape: 14 persoane au fost înregistrate pe 26 martie, 35 pe 9 aprilie, iar restul de 24 în această perioadă.

Autoritățile încearcă acum reintegrarea rapidă a foștilor angajați pe piața muncii, fie prin direcționarea către locuri de muncă vacante, fie prin includerea în programe de formare profesională. Cei disponibilizați pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de până la 12 luni, în funcție de vechime, calculată pe baza Indicatorului Social de Referință și a veniturilor anterioare.

Există, totuși, și o posibilă soluție parțială: un angajator din Jibou și-a exprimat intenția de a prelua o parte dintre muncitorii disponibilizați, în funcție de calificările acestora.

În același timp, autoritățile monitorizează o altă situație sensibilă din zonă. O companie importantă din Jibou, cu peste 280 de angajați, a înregistrat deja plecări individuale, fără a ajunge însă la pragul unei concedieri colective.

Prefectul județului, Claudiu Bîrsan, atrage atenția asupra contextului dificil în care se află industria prelucrării lemnului. Creșterea costurilor la energie, pierderea unor piețe externe importante, precum cele din Rusia și Ucraina, dar și competiția cu produse din afara Uniunii Europene afectează puternic companiile locale.

Închiderea fabricii din Surduc devine astfel nu doar un caz punctual, ci un semnal de alarmă pentru un sector industrial aflat sub presiune, cu impact direct asupra comunităților locale și a stabilității locurilor de muncă.