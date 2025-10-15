Direcția de Asistență Socială Baia Mare anunță că, începând cu data de 20 octombrie 2025, demarează acțiunea de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pentru sezonul rece și a suplimentului pentru energie, conform Legii 226/2021.

Astfel, în perioada 20 octombrie – 19 noiembrie, cererile se pot depune între orele 08.00 – 14.00 la sediul Direcției de Asistență Socială (str. Dacia nr.1), Centrul Social de Tranzit (str. Cuza Vodă nr. 8C), Centrul Comunitar Romanii – pentru lemne (str. Electrolizei nr. 1A), Centrul Civic Gării (str. Gării nr. 6).

După data de 19 noiembrie, cererile se vor depune doar la sediul Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și suplimentul pentru energie este aferent sezonului rece, respectiv pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026.

Baremele sunt următoarele:1.386 lei/ membru familie , sau 2.053 lei pentru persoanele singure.