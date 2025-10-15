Marți, 14 octombrie, în jurul orei 18.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la faptul că în localitatea Bocicoiu Mare a avut loc un accident de circulație.

În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit că un tânăr de 24 de ani care conducea un ATV, după ce ar fi efectuat un viraj la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a unei bariere mecanice.

Din nefericire, în urma accidentului rutier, a rezultat decesul tânărului.

Verificările efectuate în continuare de polițiști au relevat că vehiculul condus de tânăr nu este înmatriculat în circulație.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.