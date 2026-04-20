Un incident grav a avut loc vineri, 17 aprilie, la Cetatea Hotin, unde o porțiune din zidurile fortificației medievale s-a prăbușit. Imaginile au apărut rapid pe rețelele de socializare și au fost preluate de presa din Ucraina.

Informația a fost confirmată de conducerea Rezervației Istorice și Arhitecturale de Stat „Cetatea Hotin”, autoritățile locale indicând drept posibilă cauză condițiile meteo nefavorabile din ultima perioadă, caracterizate prin înghețuri puternice și precipitații abundente.

Potrivit oficialilor din domeniul turismului, prăbușirea a afectat un segment important al zidului cetății. Cu toate acestea, nu s-au înregistrat victime.

„Cel mai important, nimeni nu a fost rănit. Echipele au intervenit rapid, iar accesul turiștilor în zonă a fost restricționat imediat”, a transmis șeful Oficiului de Turism din Hotin.

Zona afectată a fost izolată, iar specialiștii lucrează în prezent la evaluarea pagubelor și la întocmirea documentației necesare pentru intervenții.

Monument istoric de importanță majoră

Cetatea Hotin este una dintre cele mai importante fortificații medievale din Europa de Est, dominând strategic valea Nistrului. Fortăreața a făcut parte din sistemul defensiv al Moldovei medievale și este strâns legată de domnia lui Ștefan cel Mare.

În timpul acestuia, cetatea a fost consolidată semnificativ, în special în zona nordică, considerată mai vulnerabilă. Documentele istorice arată că lucrările de întărire au implicat sute de meșteri și mii de lucrători.

De-a lungul timpului, Cetatea Hotin a avut un rol strategic esențial, fiind disputată între mai multe puteri regionale și reprezentând un punct cheie în apărarea Moldovei.

Urmează evaluări și măsuri de siguranță

Autoritățile ucrainene urmează să stabilească exact cauzele prăbușirii și să decidă măsurile necesare pentru conservarea monumentului.

Incidentul readuce în atenție vulnerabilitatea patrimoniului istoric în fața fenomenelor meteorologice extreme și necesitatea unor investiții constante în întreținerea și restaurarea obiectivelor de patrimoniu.