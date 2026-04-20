La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 09.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au intervenit, de urgență, pentru aplanarea unui conflict izbucnit între doi frați, în cadrul căruia se sesiza că una dintre părțile implicate ar fi fost rănită.

Primele verificări efectuate efectuate de polițiști au relevat faptul că, în timp ce se afla în curtea unui imobil, pe fondul unor neînțelegeri, un bărbat de 38 de ani l-ar fi agresat fizic pe fratele său.

Din cauza leziunilor suferite, victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După întocmirea formularului de evaluare a riscului, din care a reieșit că există risc iminent de violență, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului, prin care au dispus măsuri pentru protejarea persoanei vătămate.

În cauză, cerecetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii întregii situații de fapt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.