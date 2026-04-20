În perioada 13–19 aprilie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au acționat în cadrul operațiunii europene „ROADPOL – SPEED”, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație generate de nerespectarea regimului legal de viteză.

Deși Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a informat opinia publică cu privire la intensificarea controalelor și monitorizarea traficului rutier pe întreaga durată a săptămânii, o parte a conducătorilor auto au ignorat aceste avertismente și au continuat să încalce normele privind viteza de deplasare.

Activitățile au fost desfășurate zilnic, iar peste 60 de polițiști au acționat pe principalele artere rutiere din județ, cu 22 de aparate moderne de monitorizare și măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, în vederea depistării și sancționării conducătorilor auto care nu respectă limitele legale.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au constatat aproximativ 850 de abateri la regimul legal de viteză. Dintre acestea, în 56 de situații a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a reținerii permisului de conducere, ca urmare a depășirii cu mai mult de 50 km/h a limitei maxime admise.

Totodată, 6 conducători auto au fost depistați conducând autovehicule cu viteză mult peste limita legală admisă. În aceste cazuri, unde vitezele înregistrate au depășit 70 km/h peste limita legală de viteză admisă, polițiștii au dispus și măsura reținerii permisului de conducere pentru o perioadă de 120 de zile și eliberarea unei dovezi înlocuitoare fără drept de circulație.

Acțiunea a avut un caracter preventiv-reactiv, urmărind conștientizarea participanților la trafic cu privire la riscurile generate de viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum, una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.

Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș reiterează importanța respectării normelor rutiere și recomandă conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă, să respecte limitele legale de viteză și să adapteze permanent viteza la condițiile de trafic, în vederea protejării vieții și integrității corporale a tuturor participanților la trafic.

Polițiștii rutieri vor continua acțiunile specifice pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului rutier, acționând ferm pentru prevenirea și combaterea abaterilor legislative.