Clubul Copiilor Sighetu Marmației funcţionează, în anul şcolar 2025-2026, cu un număr de 13 cercuri şi 8 subactivităţi, ocupate de cadre didactice calificate, cu o pregătire de specialitate corespunzătoare postului.

Grupele sunt constituite din 10-14 copii.

Vârsta preșcolarilor și a elevilor care frecventează activitatile organizate de Clubul Copiilor Sighetu Marmației este cuprinsă, de regulă, între 5 și 19 ani, în funcție de profilul cercului și de competențele care urmează să fie formate.

Toate cadrele didactice din cadrul clubului dispun de o bună pregătire metodico-ştiinţifică, participă frecvent la activităţi de perfecţionare: grade didactice, cercuri pedagogice, cursuri postuniversitare, cursuri de formare etc., iar în cadrul clubului se desfăşoară permanent activităţi de informare şi comunicare la nivelul fiecărei comisii metodice.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic reprezintă o componentă complementară, absolut necesară, în procesul instructiv-educativ, contribuind la desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din cadrul clubului şi având competenţele necesare postului, pe care le îmbunătăţesc continuu cu spirit de implicare şi responsabilitate.

Toate cursurile sunt gratuite, înscrierile au loc până în 18 septembrie.