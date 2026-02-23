Luni, 23 februarie

Ora 7.00 – Utrenia, Ceasurile și Vecernia

Ora 17.00 – Pavecerniţa – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul.

Ora 22.00 – Miezonoptica

Marţi, 24 februarie

Ora 7.00 – Utrenia, Ceasurile și Vecernia

Ora 17.00 – Pavecerniţa – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul.

Ora 22.00 – Miezonoptica

Miercuri, 25 februarie

Ora 7.00 – Utrenia şi Ceasurile

Ora 16.00 – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, săvârşite de Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi obştea mănăstirii

Ora 22.00 – Miezonoptica

Joi, 26 februarie

Ora 7.00 – Utrenia şi Ceasurile

Ora 17.00 – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite

Ora 22.00 – Miezonoptica

Vineri, 27 februarie

Ora 7.00 – Utrenia şi Ceasurile

Ora 17.00 – Ceasul IX şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

Ora 20.00 – Taina Sfântului Maslu de obşte

Sâmbătă, 22 februarie

Ora 7.00 – Utrenia, Liturghie Sfântului Ioan Gură de Aur şi Parastasul pentru cei adormiţi.

Ora 17.00 – Vecernie cu Litie.

Ora 22.00 – Miezonoptica.