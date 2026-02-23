Luni, 23 februarie
Ora 7.00 – Utrenia, Ceasurile și Vecernia
Ora 17.00 – Pavecerniţa – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul.
Ora 22.00 – Miezonoptica
Marţi, 24 februarie
Ora 7.00 – Utrenia, Ceasurile și Vecernia
Ora 17.00 – Pavecerniţa – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul.
Ora 22.00 – Miezonoptica
Miercuri, 25 februarie
Ora 7.00 – Utrenia şi Ceasurile
Ora 16.00 – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, săvârşite de Preasfinţitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi obştea mănăstirii
Ora 22.00 – Miezonoptica
Joi, 26 februarie
Ora 7.00 – Utrenia şi Ceasurile
Ora 17.00 – Canonul de Pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite
Ora 22.00 – Miezonoptica
Vineri, 27 februarie
Ora 7.00 – Utrenia şi Ceasurile
Ora 17.00 – Ceasul IX şi Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.
Ora 20.00 – Taina Sfântului Maslu de obşte
Sâmbătă, 22 februarie
Ora 7.00 – Utrenia, Liturghie Sfântului Ioan Gură de Aur şi Parastasul pentru cei adormiţi.
Ora 17.00 – Vecernie cu Litie.
Ora 22.00 – Miezonoptica.
Lasă un răspuns