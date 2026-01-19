Pompierii maramureșeni au gestionat numeroase misiuni în acest sfârșit de săptămână, intervenind în 94 de situații de urgență. Cea mai mare pondere a misiunilor a revenit echipajelor SMURD, care au acționat prompt în 72 de cazuri pentru acordarea primului ajutor și asistența persoanelor aflate în dificultate.

​ Dincolo de misiunile de prevenire a incendiilor la evenimente publice, desfășurate în această perioadă, precum Raliul Zăpezii sau meciul de handbal feminin din Europa League, salvatorii au intervenit la stingerea a 9 incendii. Flăcările au izbucnit la locuințe și anexe gospodărești din localitățile Mesteacăn, Rozavlea, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Ciolt, Seini și Baia Mare, fiind lichidate prin intervenția rapidă a echipajelor noastre.

De departe cea mai dificilă intervenție a fost cea de duminică dimineața, în urma sesizării producerii unui incendiu la o clădire din municipiul Baia Mare. Pompierii Detașamentului Baia Mare au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, echipajul de Descarcerare și echipaje medicale SMURD pentru gestionarea incendiului care a afectat acoperișul, spații amenajate în pod și bunurile aflate în aceste spații. Echipajele au depus eforturi pentru a limita propagarea flăcărilor la alte spații și au evacuat mai multe bunuri, materiale IT și arhiva, aflate în aceiași clădire, pentru a fi salvate din calea flăcărilor.

În scopul prevenirii altor situații de urgență, pompierii militari reamintesc cetățenilor principalele reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor:

La exploatarea coșurilor de fum:

– păstrați distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului;

– verificați coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

– curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare.

La exploatarea instalațiilor electrice:

– efectuați verificarea periodică a instalației electrice, cu personal autorizat;

– verificați periodic cordoanele de legătură ale echipamentelor electrice și înlocuiți-le atunci când sunt uzate;

– nu suprasolicitați o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent;

– nu folosiți instalații electrice improvizate.