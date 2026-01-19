Ceea ce a relatat Vasile Dale nu este un incident izolat. Este regula.

Relația dintre ISU Maramureș și presă a ajuns una ostilă, iar vina nu mai poate fi pusă pe „neînțelegeri”.

Spun un lucru simplu și verificabil: de un an, o solicitare oficială de acreditare trimisă către ISU Maramureș stă fără niciun răspuns. Oricum nu comunică prea mult și deloc eficient și nu am nevoie de informațiile lor, dar la un moment dat, am zis să le trimit procedura de acreditare. A fost în zadar! Nu înțeleg de ce mai cer documentații pentru acreditare, dacă instituția le ignoră? Ce rol mai au oamenii plătiți din bani publici pentru comunicare și relații cu presa?

În fruntea ISU Maramureș se află colonelul Marian Pițiș. Sub conducerea sa, jurnaliști acreditați sunt tratați cu aroganță, iar reporterii sunt luați peste picior la intervenții: „Ce sunteți așa de curios?”. Asta nu e o scăpare. E educație instituțională. O să vedeți în articolul semnat de Vasile Dale.

https://vasiledale.ro/2026/01/19/de-la-cap-se-mpute-isu-maramures-sfindeaza-jurnalistii-acreditati-in-mod-oficial/

ISU nu se teme de presă. Se teme de imaginile care arată realitatea. De intervenții haotice, de lipsă de coordonare, de penibil.

Presa nu cere favoruri. Cere respect, transparență și răspunsuri. Iar tăcerea ISU Maramureș nu mai e întâmplătoare. Este o politică. Una care trebuie explicată public.

Andrei BUDA