Maramureșul se pregătește să fie din nou reprezentat pe scena uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziune din România. Talentatul artist și instrumentist Dorin Filip a ales să concureze la „Românii au talent”, unde va aduce în fața publicului nu doar măiestria sa muzicală, ci și o poveste de viață cu totul specială.

Impresionată de parcursul său artistic și de impactul pe care îl are în comunitate, echipa emisiunii „Românii au talent” a ajuns în comuna Șișești, la Cetatea Fisculașului, unde a fost realizat un material promoțional dedicat artistului maramureșean. Locația, încărcată de istorie și simbol pentru zonă, completează perfect povestea lui Dorin Filip – una despre începuturi, muncă, pasiune și perseverență.

„În curând o să mă vedeți la Pro TV, la Românii au talent, să aflați atât povestea mea ca artist, povestea centrului muzical «Totul are un început» din Ocna Șugatag și Șișești, dar și povestea Cetății Fisculașului din Șișești”, a transmis Dorin Filip.

Artistul este cunoscut și pentru implicarea sa în formarea tinerilor prin centrul muzical „Totul are un început”, un proiect de suflet care sprijină copiii și tinerii talentați din Maramureș să-și descopere și să-și dezvolte potențialul artistic.

Despre parcursul lui Dorin Filip în competiția „Românii au talent” vom afla în curând, odată cu difuzarea emisiunii. Până atunci, publicul este îndemnat să rămână aproape, iar în momentul în care va fi nevoie de susținere și vot, să fie alături de artistul maramureșean, pentru că talentul, munca și povestea sa merită pe deplin această recunoaștere.