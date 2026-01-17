La data de 16 ianuarie a.c., Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 cu privire la comiterea unui furt dintr-un centru comercial.

La fața locului polițiștii au identificat doi tineri de 17 ani, din localitatea Ieud, iar primele verificări efectuate au relevat faptul că aceștia ar fi trecut pe lângă casele de marcat fără a achita contravaloarea bunurilor luate de pe rafturi.

Bunurile au fost recuperate și restituite persoanei vătămate.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.