e, centrale și sudice, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În restul țării, ploile vor fi izolate. La munte se vor semnala precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 de metri vor predomina ninsorile.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană și, spre seară și noaptea, pe alocuri și în restul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa între 10 și 18 grade, iar cele minime între 1 și 10 grade.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe temporare în cursul zilei. Spre seară și noaptea, norii se vor risipi treptat. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă fiind de aproximativ 16 grade, iar cea minimă între 6 și 8 grade.

Duminică, 19 octombrie, vremea va deveni rece pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe izolate în centrul și sud-estul țării, dar și în zona Carpaților Orientali, unde la altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări la munte și local în centru, est și sud-vest. Maximele se vor încadra între 7 și 16 grade, iar minimele între -3 și 8 grade, coborând până la -7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.