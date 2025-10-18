Ministrul Transporturilor promite că până la sfârșitul anului vom avea autostradă de la București – la Adjud, în Vrancea.

De la ora 16:00 mașinile au avut cale liberă să circule pe autostrada de la Ploiești la Buzău.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, nu a fost prezent la momentul inaugurării, dar a postat pe pagina sa de Facebook un clip în care conduce pe șoseaua de viteză.