Cele mai iubite personaje Zurli îi poartă pe spectatori într-o poveste despre legămintele care ne apropie și ne fac mai buni – promisiunile între copii, părinți, bunici, dar și promisiunile către noi înșine.

Veți asculta piese noi precum „Astăzi vreau îmbrățișare”, „Promite-mi” și „Îmi place viața mea”, dar și cântecele voastre preferate – „Am o căsuță mică”, „Avion cu motor”, „Aramsamsam” sau „Pupici cu sclipici”. Spectacolul are loc la ATP Tech Center în 16 noiembrie, ora 18.00.

După spectacol, copiii se vor întâlni cu Tanti Prezentatoarea și Maya, pentru îmbrățișări, povești și fotografii.