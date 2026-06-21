Dezbaterea dintre Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo s-a relansat încă o dată, de data aceasta pe arena politică. Conform unui studiu, persoanele cu opinii politice de stânga tind să-l prefere pe argentinian, în timp ce cele cu opinii de dreapta l-ar favoriza pe jucătorul portughez.

O legătură stranie între doi dintre cei mai mari jucători din istorie şi înclinaţiile politice ale oamenilor a fost stabilită de un studiu uimitor publicat online pe platforma Social Science Research Network.

Conform acestui studiu intitulat „Identitatea politică dincolo de politică: Preferinţa Messi-Ronaldo în 26 de ţări”, preferinţa pentru unul dintre cei doi jucători în detrimentul celuilalt ar putea fi o chestiune de orientare politică.

Pentru a ajunge la această concluzie, studiul, aşa cum a relatat L’Équipe, s-a bazat pe un eşantion de 10.661 de persoane care locuiesc în 26 de ţări şi care au răspuns între aprilie şi mai 2026. Au fost chestionate gusturile şi preferinţele fiecărei persoane, inclusiv relaţia lor cu autoritarismul, stima de sine şi ideologia individuală.

Potrivit cercetătorilor din spatele acestui studiu, a cărui validitate ştiinţifică nu a fost validată, Messi simbolizează un anumit progresism, în timp ce fanii lui Ronaldo tind să-şi sublinieze latura conservatoare. Argentinianul se adresează, de asemenea, persoanelor cu o minte analitică. O stimă de sine ridicată şi o înclinaţie spre autoritarism sunt ceea ce i-ar defini mai bine pe susţinătorii lui CR7.

La un nivel mai raţional, suporterii lui Messi vor fi de acord că favoritul lor a început Cupa Mondială din 2026 foarte bine, cu un hattrick în victoria Argentinei împotriva Algeriei (3-0), în timp ce Portugalia este împărţită în cazul lui Ronaldo, pe care unii l-ar dori pe bancă după prestaţia sa mai puţin reuşită împotriva RD Congo (1-1).