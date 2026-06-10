Bulgaria a decis să stopeze ajutorul militar pentru Ucraina. Noul guvern condus de fostul președinte Rumen Radev pledează pentru negocieri în vedea obținerii unei păci durabile.

Începând cu februarie 2022, Bulgaria a trimis 13 pachete de ajutor către Ucraina.

„Am arătat deja clar că războiul din Ucraina nu va fi rezolvat pe câmpul de luptă. Asistăm la un război de uzură, iar indiferent cât armament va fi acumulat, singurul rezultat este pierderea de vieți omenești. Este timpul să ne așezăm la masa negocierilor”, a declarat noul ministru al Apărării, Dimitar Stoyanov.

Totodată, premierul Rumen Radev a precizat că Ucraina ar trebui să negocieze pacea cu Rusia. Luna trecută, el a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol central în inițierea discuțiilor de pace.

Pe lângă oprirea ajutorului militar pentru Ucraina, Stoyanov a prezentat și planul guvernului de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, în linie cu angajamentele NATO asumate anterior de Radev.

Grigore G. Ciascai