Muzeul Satului din Baia Mare îi invită pe maramureșeni și pe turiști să participe, în perioada 14-16 august, la evenimentul „Dorul pâinii de acasă”, unde vor avea loc ateliere dedicate meșteșugurilor, creativității și activităților pentru întreaga familie. Programul începe pe 14 august, de la ora 15:00, cu un atelier de pielărit coordonat de Raul Sebastian Silaghi. În zilele de 15 și 16 august, de la ora 12:00, participanții vor putea lua parte la un atelier de terarii, coordonat de Alexandra Rus. Tot pe 15 august, între orele 13:00 și 18:00, iar pe 16 august, între 15:00 și 18:00, Daria Ilea va susține un atelier de creații handmade. În plus, pe 15 august, între 15:00 și 18:00, Etelka Hurgoi va coordona atelierul „Lior”-Lectură și emoții, dedicat copiilor și dezvoltării creativității prin povești.

Organizatorii spun că activitățile sunt concepute atât pentru copii, cât și pentru adulți, oferind ocazia de a descoperi sau redescoperi frumusețea meșteșugurilor tradiționale într-un cadru autentic.

Taxa de participare la ateliere se achită direct coordonatorilor, iar înscrierile și informațiile suplimentare pot fi obținute contactând organizatorii fiecărui atelier. Evenimentul promite trei zile de experiențe interactive, într-o atmosferă care îmbină tradiția, creativitatea și bucuria petrecută în familie.