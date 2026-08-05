Lucrările de restaurare a ansamblului Casei Memoriale „Stan Ioan Pătraș” din Săpânța avansează, fiecare etapă contribuind la conservarea unuia dintre cele mai valoroase obiective ale patrimoniului cultural maramureșean.

Până în prezent au fost restaurate șura și bucătăria de vară, iar casa a primit din nou învelitoarea tradițională din draniță. Totodată, poarta și împrejmuirea frontală urmează să fie readuse la imaginea lor autentică, respectând specificul arhitecturii tradiționale din Maramureș. Potrivit reprezentanților Muzeului Maramureșean, fiecare intervenție are rolul de a pune în valoare moștenirea lăsată de Stan Ioan Pătraș și de a pregăti ansamblul pentru momentul în care va putea fi redeschis și redescoperit de public.

Proiectul „Restaurarea, reamenajarea și punerea în valoare a Casei Memoriale Stan Ioan Pătraș din Săpânța” este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, prin Timbrul Monumentelor Istorice, și cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. Lucrările sunt în desfășurare și urmăresc păstrarea autenticității acestui simbol al patrimoniului maramureșean.