Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare invită publicul la vernisajul expoziției „Ecouri din Mină”, semnată de artista vizuală Elisabeta Pietrar Veress, eveniment care va avea loc în 13 august 2026, de la ora 16:00, la sediul muzeului de pe Bulevardul Traian nr. 8.

Absolventă a Facultății de Arte Vizuale din Baia Mare, unde și-a finalizat atât studiile de licență, cât și masteratul, Elisabeta Pietrar Veress propune o incursiune artistică în universul mineritului și al memoriei locurilor care au definit identitatea Maramureșului. Expoziția cuprinde lucrări realizate în tehnică mixtă pe hârtie de desen, cu texturi grunjoase și intervenții în ulei, inspirate din structurile geologice, nuanțele metalice și formele organice ascunse în adâncurile pământului. Prin creațiile sale, artista invită publicul la o reflecție asupra relației dintre natură, trecerea timpului și impactul activității umane asupra peisajului.

Organizatorii subliniază că găzduirea expoziției în cadrul Muzeului de Mineralogie creează un dialog firesc între patrimoniul geologic și arta contemporană, oferind vizitatorilor o perspectivă inedită asupra lumii minerale.

Vernisajul va avea loc joi, 13 august, de la ora 16:00, iar intrarea este liberă.