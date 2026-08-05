Entuziasmul, energia și dorința de a învăța au fost în centrul unui eveniment organizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unde participanții au demonstrat că dezvoltarea personală nu ține cont de vârstă. La finalul întâlnirii, organizatorii au transmis un mesaj care a surprins cel mai bine atmosfera evenimentului: „Dezvoltarea și pasiunea nu au vârstă!”. Seniorii prezenți au impresionat prin implicare și energie, oferind un exemplu despre importanța unei vieți active și a dorinței continue de a descoperi lucruri noi.

Evenimentul a evidențiat faptul că municipiul Cluj-Napoca oferă oportunități de dezvoltare și socializare pentru toate generațiile, încurajând legăturile autentice dintre oameni și participarea la activități culturale indiferent de vârstă.

Reprezentanții Muzeului Etnografic al Transilvaniei au transmis că astfel de inițiative contribuie la consolidarea comunității și la promovarea unui stil de viață activ, în care pasiunea și dorința de implicare rămân la fel de puternice în orice etapă a vieții.