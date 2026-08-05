Un accident rutier a avut loc pe DN 1C, în localitatea Bușag, județul Maramureș. La fața locului se observă un autoturism ieșit în afara carosabilului, în șanț, iar traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, fiind dirijat pe un singur sens de mers.

La locul evenimentului au intervenit echipaje de poliție și alte autospeciale pentru asigurarea zonei și gestionarea traficului. Deocamdată, nu există informații oficiale privind numărul victimelor sau cauzele producerii accidentului.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier.