Marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie și celebrată în prima duminică după Paște, pe 19 aprilie 2026, Duminica Tomii are o semnificație aparte în tradiția creștină răsăriteană. Evenimentul amintește episodul biblic în care Mântuitorul Iisus Hristos li Se arată ucenicilor, iar Apostolul Toma, absent la prima întâlnire, își învinge îndoiala și ajunge să mărturisească credința în Înviere.

În plan religios, această zi are o semnificație aparte, fiind singura duminică din anul bisericesc dedicată în mod direct Sfântului Apostol Toma.

Duminica Tomii, celebrată în cadrul Săptămânii Luminate, este prăznuită de biserica ortodoxă în a doua duminică după Paște, perioadă în care bucuria Învierii este trăită la intensitate deplină. Ziua este dedicată Sfântului Apostol Toma și are o profundă încărcătură teologică, fiind strâns legată de mărturisirea credinței în Învierea lui Iisus Hristos.

Potrivit relatărilor din Evanghelia după Ioan, după Înviere, Iisus Hristos li S-a arătat ucenicilor „prin ușile încuiate”, confirmând realitatea Învierii și întărindu-le credința. Apostolul Toma nu a fost prezent la această primă arătare, iar atunci când ceilalți ucenici i-au spus că Domnul este viu, a refuzat să creadă în absența unei dovezi directe, exprimând îndoiala care avea să-l definească în tradiția creștină.

În acest context, Toma devine simbolul celui care caută certitudinea înainte de a accepta adevărul credinței. La cea de-a doua arătare, tot prin ușile încuiate, Mântuitorul îi oferă posibilitatea de a se convinge personal de realitatea Învierii, îndemnându-l să atingă semnele răstignirii.

Totodată, biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Toma și la 6 octombrie. În contextul pascal, însă, Duminica Tomii capătă o semnificație distinctă, fiind integrată în dinamica spirituală a Săptămânii Luminate.