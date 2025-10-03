Știința Explorări participă la o nouă ediție a Cupei Unirea (Dej, 2-4 octombrie), turneu de pregătire la care vor mai fi prezente echipele UVT Timișoara, CSM București și Unirea Dej. În primul meci Știința Explorări s-a confruntat cu – UVT Timișoara, parida termindu-se cu 3-0 în favoarea băimărenilor.

Programul continuă vineri, 3 octombrie, cu partidele:

– CSM București – Știința Explorări (ora 15);

– Unirea Dej – UVT Timișoara (ora 18);

sâmbătă, 4 octombrie

– CSM București – UVT Timișoara (ora 11);

– Unirea Dej – Știința Explorări (ora 13).