Biserica catolică îl celebrează la 4 octombrie, în fiecare an, pe Sfântul Francisc din Assisi.

Sfântul Francisc de Assisi este patronul Capelei romano-catolice din cartierul Hatvan din Baia Mare. Sâmbătă, 4 octombrie, începând cu ora 18.00 suntem invitați la sfânta liturghie celebrată cu ocazia hramului capelei.

Tot sâmbătă, 4 octombrie, comunitatea fraților capucini ne invită la hramul Oratoriului Sfântului Francisc de Assisi din Sighetu Marmației. Evenimentul religios se va desfășura în curtea interioară a oratoriului (str. Alexandru Ivasiuc nr. 19), începând cu ora 17.00. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi prezidată de fratele custode Cristinel Ghiurca.

În cadrul liturghiei fratele Eugen Giurcă împreună cu colegii săi Cristinel Ghiurca, Albert Goșman, Alois Ciuraru, Lucian Dumea, Flavian Faraoanu, Vicențiu Bejan, Iustinian Lucaci vor aduce mulțumire Domnului pentru cei 25 de ani de viață consacrată.