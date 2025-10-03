În data de 2 octombrie, pe rețelele de socializare au fost postate informații și imagini care semnalau poluarea râului Săsar, în Baia Mare. În după-amiaza zilei, specialiștii Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureș s-au deplasat în teren.

Aceștia au verificat cursul de apă și au constatat modificarea culorii apei. Deocamdată, natura substanței poluante nu a fost identificată. Au fost prelevate probe de apă. Analizele sunt în curs de determinare în Laboratorul de Calitate a Apelor din cadrul SGA Maramureș.

Din fericire, nu a fost identificată mortalitate piscicolă. Angajații SGA Maramureș continuă monitorizarea cursului de apă.