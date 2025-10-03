Conducerea unui vehicul fără permis de conducere este o faptă incriminată de Codul penal, care nu este pedepsită în funcție de categoria din care face parte vehiculul condus și angajează răspunderea penală a făptuitorului.

Astfel că, indiferent de categoria vehiculului condus, distanța parcursă ori scopul deplasării, în momentul constatării unei fapte de conducere a unui vehicul fără a deține permis de conducere, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii,polițiștii întocmesc dosar penal, iar sub supravegherea procurorului de caz, administrează probatoriul în cauză.

Efectele comiterii unei asemenea fapte sunt diverse, însă, pe fondul iresponsabilității, cu atât mai mult în cazul tinerilor, acestea pot limita opțiunile în viitorul unui adult.

În cursul zilei de ieri, 2 octombrie, polițiștii din Ocna Șugatag și cei din Cavnic, au oprit pe D.N. 18 în localitatea Sat Șugatag un scuter, condus de un tânăr de 15 ani.

După ce l-au interceptat și legitimat, polițiștii au efectuat verificări în bazele de date, în urma cărora au stabilit că tânărul în cauză nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Și în această cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.