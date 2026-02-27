În deschiderea etapei a 19-a, Știința Explorări Baia Mare va juca în deplasare cu CSM București. Partida, în care se întâlnesc două adversare directe pentru evitarea retrogradării, se va disputa vineri, 27 februarie, de la ora 16.00, în sala Unirea din Dobroești.

Vor abitra Mihai Coman și Florin Barbu, în timp ce observator va fi Constantin Ispas (toți din București).

Meciul prezintă o importanță deosebită pentru stabilirea ocupantei locului 10 la finalul sezonului regulat, poziție care asigură un joc în plus pe teren propriu în duelul dintre cele două formații pentru menținerea în Divizia A1.

Înaintea acestei întâlniri, Știința Explorări este pe locul 9, cu 6p, în timp ce CSM București ocupă poziția a 10-a, cu 5p.