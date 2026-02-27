Ca urmare a imaginilor video apărute în spațiul public în care trei persoane sunt surprinse în timp ce descărcau ambalaje din carton dintr-un autoturism și le depozitau într-un loc special amenajat din municipiul Baia Mare, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureș este abilitat să comunice următoarele:

Cele trei persoane sunt angajate ale Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Pentru stabilirea stării de fapt, la nivelul Inspectoratului de Poliție Judeţean Maramureș, prin compartimentului de specialitate, se vor declanșa verificări interne.