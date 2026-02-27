Un accident de circulație s-a produs astăzi în localitatea Hideaga, într-o intersecție intens circulată din zonă.

Din primele informații, în eveniment au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, ambulanță și poliție, care au asigurat zona și au acordat îngrijiri persoanelor implicate.

În urma impactului, unul dintre autoturisme a suferit avarii serioase în partea frontală, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției echipajelor de salvare.

Revenim cu detalii.