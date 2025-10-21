Prima etapă a noului sezon al Diviziei A1 de volei masculin s-a desfășurat luni, 20 octombrie. În runda inaugurală, Știința Explorări Baia Mare a jucat, în deplasare, cu SCM Zalău, fiind înfrântă în trei seturi,

SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (25-20, 25-29, 25-18) – etapa 1

SCM Zalău: Mendoza 7p (3 blocaje), Stohr 3p (un as), Teppan 11p (un as, un blocaj), Bartha 3p (2 ași, un blocaj), Simoes 13p (2 ași, un blocaj), Cveticanin 9p (2 blocaje), Mărieș (libero). Au mai jucat: Hurt 3p, Ionescu 3p (un blocaj), Onuțe, Crișan, Platon (libero).

Antrenori: Adrian Feher, Marius Lazăr.

Explorări: Badea 12p, Neamu 3p, Piscacek 2p (un as, in blocaj), Breban 8p, Ciatău 4p (3 blocaje), Cheagă 12p (un as, un blocaj), Urian (libero). Au mai jucat: Patca 1p, Șugubețu, D. Pop, Tănase.

Antrenori: Liviu Râpeanu, Ciprian Neamț, Gheorghe Socaciu.

Au arbitrat: Bogdan Stoica (București) și Bogdan Bărdășan (Târgu Mureș). Observator: Mircea Gătej (Bistrița).