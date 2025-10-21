Cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în anul aniversării parohiale – 35 de ani de la înființarea Parohiei „Soborul Sfinților 12 Apostoli” Baia Mare și 25 de ani de la sfințirea bisericii cu hramul „Soborul Sfinților 12 Apostoli”, biserica cinstește lucrarea duhovnicească a Sfântului Nectarie din Eghina – tămăduitor și mângâietor. Sfintele Moaște vor fi spre cinstire în biserică în perioada 24-26 octombrie.