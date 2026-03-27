Vineri, 27 martie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, a efectuat o serie de vizite pastorale la trei importante mănăstiri din Protopopiatul Ortodox Lăpuș.

Ierarhul a ajuns, în cursul după-amiezii, la Mănăstirea Șatra, Mănăstirea Rohia și Mănăstirea Rohița, lăcașuri monahale reprezentative pentru viața spirituală a Țării Lăpușului.

Însoțit de arhimandritul Macarie Motogna, exarh eparhial și stareț al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, Preasfințitul Părinte Timotei a purtat discuții cu obștile monahale și a oferit îndrumări privind organizarea administrativă și aspectele edilitar-gospodărești ale mănăstirilor vizitate.

Vizitele pastorale se înscriu în preocuparea constantă a Episcopiei de a sprijini viața monahală și buna administrare a așezămintelor bisericești, contribuind totodată la întărirea legăturii dintre ierarhie și comunitățile religioase locale.