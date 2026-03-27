rocurorii militari au descins, vineri, la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), de unde au ridicat documente și telefoane în baza unei ordonanțe emise de Parchetul Militar al Curții de Apel, potrivit informațiilor publicate de G4Media.

Surse citate în dosar indică faptul că ancheta vizează mai multe aspecte sensibile, printre care acordarea unor sporuri pentru medici militari, proceduri de achiziții publice, dar și anumite angajări din cadrul instituției, alături de alte presupuse fapte aflate în analiză.

În cadrul acțiunii, anchetatorii ar fi ridicat și telefonul lui Raed Arafat, șeful DSU. Acesta nu ar fi, în acest moment, vizat direct de anchetă, conform acelorași surse.

Informația a fost publicată inițial de Observator News. Contactat pentru un punct de vedere, Raed Arafat a declarat că ancheta este „in rem”, ceea ce înseamnă că vizează fapte, nu persoane.

„O să ieșim cu un comunicat. Este in rem, este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez”, a precizat acesta.

Până la această oră, DSU nu a transmis un punct de vedere oficial. Ancheta este în desfășurare, iar informațiile urmează să fie actualizate pe măsură ce apar noi detalii.