Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare sărbătorește 45 de ani de activitate printr-o serie de evenimente dedicate atât pacienților, cât și comunității locale. Cu o tradiție solidă în domeniul medical, unitatea își marchează aniversarea prin momente spirituale și prezentări susținute de specialiști din mai multe domenii.

Evenimentele vor debuta sâmbătă, 28 martie 2026, de la ora 10:00, cu oficierea Sfântului Maslu, o slujbă dedicată vindecării sufletești și trupești a bolnavilor, oferind un moment de liniște și sprijin pentru pacienți și cadrele medicale.

Punctul central al manifestărilor va avea loc marți, 31 martie 2026, de la ora 12:00, la Ambulatoriul Integrat al Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, unde vor fi organizate prezentări medicale de specialitate susținute de medici din diverse arii: boli infecțioase, dermatovenerologie, psihiatrie, cardiologie, radiologie și imagistică medicală, endocrinologie, medicină de laborator și terapie intensivă.

Printre temele abordate se numără evoluția imagisticii medicale și rolul acesteia în diagnostic, prezentată de dr. Stegeran Andreea, medic primar radiologie, prin lucrarea „De la radiologia clasică la imagistica avansată: 45 de ani de evoluție în sprijinul pacientului”.

Totodată, dr. Bîrle Sorina, medic specialist psihiatrie, va susține prezentarea „Relaxarea în context terapeutic”, evidențiind importanța echilibrului emoțional și a tehnicilor de relaxare în procesul de tratament.

Reprezentanții spitalului transmit mulțumiri comunității pentru încrederea acordată de-a lungul celor 45 de ani și invită publicul să participe la aceste evenimente, menite să aducă informații utile și sprijin real în menținerea sănătății.