La data de 9 octombrie a.c., polițiștii din Cavnic, care desfășurau activități în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere, cu accent pe respectarea regimului legal de viteză, au depistat conducătorul unui autoturism, care se deplasa pe D.J. 184, în localitatea Cavnic, fiind înregistrat cu aparatul radar cu o viteză de 108 km/h.

Cu ocazia interceptării și legitimării conducătorului auto, polițiștii au stabilit că la volanul autoturismului se află un bărbat de 36 de ani.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date în urma cărora au constatat că bărbatul în cauză se află în perioada de suspendare a dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Întrucât testarea preliminară privind consumul de substanțe interzise a relevat un rezultat pozitiv, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice.

Buletinul de analiză toxicologică, emis la data de 15 octombrie a.c., a confirmat prezența în organism a unei substanțe psihoactive.

În cauză, polițiștii, sub supravegherea procurorului de caz, efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a avea dreptul de a conduce și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.