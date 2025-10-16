Primăria Cavnic anunță că luni, 20 octombrie, în intervalul orar 08:00-15:00, se va desfășura o acțiune de colectare a deșeurilor textile.

Materiale acceptate: îmbrăcăminte uzată sau deteriorată, lenjerii de pat, perdele, fețe de masă,

prosoape, pături, draperii, alte tipuri de materiale textile.

Locație: vechile platforme destinate colectării deșeurilor menajere din orașul Cavnic.

Această inițiativă are ca scop promovarea protecției mediului și a responsabilității civice prin gestionarea corectă a deșeurilor textile.