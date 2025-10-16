Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» vă invită la o expoziție de excepție, dedicată dialogului peste timp dintre două mari personalități ale artei românești: Vasile Kazar, maestrul graficii maramureșene, și Mircea Bochiș, artist contemporan a cărui creație extinde și reinterpretează spiritul maestrului într-un limbaj vizual actual.

Vor fi prezentate aproximativ 100 de lucrări semnate Vasile Kazar, provenite din colecțiile Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», Muzeului Maramureșului din Sighetu Marmației și din colecții private, alături de serii recente de lucrări realizate de Mircea Bochiș.

Verrnisajul are loc joi, 16 octombrie, ora 17.00, Curator Robert Strebeli, prezintă Lucian Nastasă-Kovács, director al Muzeului de Artă Cluj-Napoca și profesor universitar.

Va fio o întâlnire între generații, o reflecție asupra memoriei vizuale și a modului în care imaginea continuă să ne definească lumea.

Expoziția poate fi vizitată până la 16 noiembrie.