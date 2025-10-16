La data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza localității Rona de Sus.

Din primele verificări, a reieșit faptul că un tânăr de 20 de ani, care conducea o autoutilitară, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi efectuat un viraj la dreapta, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de un tânăr de 22 de ani, care circula în aceeași direcție.

În urma accidentului rutier au rezultat pagube materiale.

Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională ca urmare a nerespectării prevederilor O.U.G. nr 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și au reținut un permis de conducere.