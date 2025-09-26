Există oameni care nu caută lumina reflectoarelor, dar care prin munca lor devin, inevitabil, repere pentru o comunitate întreagă. Printre ei se numără și doamna doctor Viorica Cherecheș, un nume legat de decenii de muncă, devotament și luptă pentru sănătatea maramureșenilor.

Ca medic și apoi director al Spitalului de Boli Infecțioase din Baia Mare, și-a dedicat cariera celor mai vulnerabili pacienți – oameni care, de multe ori, au avut nevoie nu doar de tratament medical, ci și de alinare sufletească, de o vorbă bună, de sprijin într-un moment de cumpănă.

Anii petrecuți în spital au însemnat nopți nedormite, decizii grele și sacrificii personale, dar și satisfacția uriașă de a reda sănătatea și speranța mii de pacienți. Sub conducerea ei, Spitalul de Boli Infecțioase Baia Mare a devenit un centru de referință, un loc în care profesionalismul și grija pentru oameni au mers mână în mână.

Viorica Cherecheș nu a fost doar un medic bun, ci și un manager respectat, care a știut să aducă investiții, să modernizeze infrastructura medicală și să ridice standardele spitalului. Mulți pacienți își amintesc de ea nu ca de „directoarea” de pe ușa unui birou, ci ca de doctorița care trecea prin saloane, întreba de starea fiecăruia și căuta soluții pentru a face lucrurile mai bine.

Mai târziu, ca deputat în Parlamentul României, și-a dus experiența medicală și vocea comunității în forul legislativ, luptând pentru proiecte de sănătate și pentru o finanțare mai bună a sistemului medical. Dar, dincolo de politica de moment, ceea ce a rămas a fost imaginea unui om care nu și-a uitat niciodată rădăcinile și menirea: aceea de a sluji oamenii.

Astăzi, când numele Vioricăi Cherecheș este rostit în Maramureș, nu vorbim doar despre o carieră medicală și politică, ci despre o viață dedicată comunității. Recunoașterea meritelor sale prin titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Maramureș” nu ar fi un cadou, ci o reparație morală și o recunoaștere firească pentru munca și dăruirea unei femei care și-a pus întreaga energie în slujba oamenilor.

Pentru pacienții salvați, pentru familiile care au primit o nouă șansă, pentru toți cei care au simțit sprijinul ei, Viorica Cherecheș este deja un cetățean de onoare al inimilor lor. Iar Maramureșul, prin acest gest, nu ar face altceva decât să spună, simplu și sincer: Mulțumim!