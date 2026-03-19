Liderii UE nu l-au putut convinge pe Viktor Orbán. Premierul maghiar spune nu împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Ei l-au acuzat pe Viktor Orbán de trădare și de rea-credință, dar nu au reușit să-l convingă pe premierul Ungariei să renunțe la blocajul impus asupra unui împrumut vital de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, relatează The Guardian.

Mai mulți lideri și-au exprimat în mod clar criticile la adresa lui Orbán, care refuză să aprobe împrumutul pe care UE l-a convenit anul trecut.

Potrivit unui diplomat citat de Politico, președintele Consiliului European, António Costa, a numit comportamentul lui Orbán ca fiind „inacceptabil” și o încălcare a termenilor de cooperare care stau la baza UE. Costa a subliniat că niciun lider nu a încălcat vreodată „această linie roșie”.

Decizia lui Orbán vine într-un moment în care Ucraina rămâne fără bani. Oficialii UE doresc ca primele tranșe din împrumut să fie disponibile pentru Kiev de la începutul lunii aprilie.

Însă Orbán, alături de aliatul său, premierul slovac Robert Fico, a refuzat joi să semneze o declarație a Consiliului European în care se „așteaptă cu interes” eliberarea fondurilor pentru Ucraina.

Două surse europene au declarat pentru The Guardian: „Orbán a fost de neclintit în sesiunea dedicată Ucrainei”, a spus una dintre ele.

Vorbind în sală, premierul ungar Viktor Orbán a respins ideea că blocajul său privind aprobarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina este legat de viitoarele alegeri, numind informația „total nefondată”, a declarat un oficial familiarizat cu discuțiile, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.