În dimineața zilei de ieri, 18 martie a.c., polițiștii din Baia Mare au oprit și verificat un autoturism care circula pe bulevardul Regele Ferdinand din localitate.

La volan a fost identificată o femeie de 43 de ani.

În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date a reieșit ca autoturismul condus de aceasta este radiat din circulație.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.