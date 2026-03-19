Un moment de aleasă bucurie și recunoștință a avut loc joi, 19 martie 2026, în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Petrova, Protopopiatul Vișeu, unde credincioasa Ileana Mihalca a fost sărbătorită la împlinirea venerabilei vârste de 105 ani.

Evenimentul s-a desfășurat din încredințarea și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Cu acest prilej, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Ioachim Tomoiagă, consilier și delegat eparhial, i-a înmânat sărbătoritei Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”.

Distincția a fost acordată „în semn de apreciere și aleasă prețuire pentru păstrarea neclintită a credinței ortodoxe strămoșești, pentru dăruirea, statornicia și noblețea sufletească ce au însoțit-o în cei 105 ani de viață”. De asemenea, a fost subliniat exemplul de viață al acesteia, caracterizat prin răbdare, rezistență în fața încercărilor și o autentică trăire creștină, devenind un adevărat reper pentru comunitatea din care face parte.

La eveniment au participat Arhid. Onuț Păcurar, inspector social, Pr. Dinu Horațiu Brici, protopopul Vișeului, alături de preoții din Petrova, Pop Petru Florin și Petrovai Ioan. De asemenea, au fost prezenți profesorul Petrovai Ion și primarul comunei, Palcuș Grigore.

Momentul a fost unul încărcat de emoție și recunoștință, fiind considerat o adevărată binecuvântare pentru întreaga comunitate. Astfel de evenimente reamintesc faptul că adevărata bogăție a vieții se regăsește în credință, în apropierea de Dumnezeu și în păstrarea valorilor autentice de-a lungul timpului.